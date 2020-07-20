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وزارتي الصناعة والاقتصاد الرقمي: خطة مرتقبة لاصدار تصاريح تنقل في حال عودة انتشار فيروس كورونا
وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور
قالت غرفة تجارة عمان، في تعميم ارسلته إلى اعضائها، إن الغرفة قد تلقَّت كتاباً من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وآخر من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتضمن طلب تعبئة بيانات تتعلق بالقطاعات والأنشطة التجارية ، تمهيداً لتسجيل الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية لديهم ضمن مصفوفة لمراحل التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (19 – COVID) ، من خلال تصنيف أنواع الشركات والمؤسسات التجارية حسب غاياتها للسماح لها بالعمل في حال انتشار الوباء مرة أخرى (لا قدّر الله) بناءً على مراحل خطورة الوباء، لغايات إصدار تصاريح تنقّل لأصحاب هذه الشركات والمؤسسات والعاملين فيها في حينه ودون تأخير، وتجنب تعطّل عمل القطاعات التجارية والخدمية ذات الأولوية.
ودعت الغرفة أعضاءها إلى "زيارة الرابط الموجود أدناه وتعبئة الحقول المطلوبة من شركتكم، وبإمكانكم الاطّلاع على التفاصيل المتعلقة بتصنيف القطاعات التجارية حسب درجة خطورتها والتي توضّح أنواع الشركات التي سيتم السماح لها بالعمل تدريجياً في حال إغلاق المنشآت التجارية من قبل الحكومة مرة أخرى تبعاً لذلك ، وبعد تعبئة هذه البيانات من قبلكم والمرفقة ضمن هذا الرابط"
Ammanchamber.org.jo/AccPermissions/PermReq.aspx
سوف يُصار إلى إرسالها للوزارتين لتضمينها ضمن " المنصة الحكومية الخاصة لإصدار التصاريح" ،
وأضاف التعميم، الموقع باسم المدير العام هشام الدويـك "وعليه، أغدو شاكراً في حال تكرمّكم بتعبئة هذا النموذج بالسرعة الممكنة، وفي حال وجود أية استفسارات لكم حول هذا الموضوع ، يمكنكم إرسال استفساراتكم على عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للغرفة: info@ammanchamber.org.jo ، أو الاتصال هاتفياً خلال ساعات الدوام الرسمي (8 صباحاً – 3:30 عصراً) أيام (السبت – الخميس) على أرقام الغرفة (5666151) أو (0797210891) أو (0798302051) أو (0795347222) ، علماً بأنه سيصلكم رسالة نصيّة (SMS) من الغرفة على رقم الهاتف الخلوي الذي تحدّدوه تُعلمكم فيها باستلام معلومات شركتكم".
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