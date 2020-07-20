تحقيق أمني بملابسات العثور على جثة متحللة لشاب في الشونة

وطنا اليوم ـ جرائم

تجري الأجهزة الأمنية المختصة، تحقيقًا حول ملابسات العثور على جثة تعود لعاملة منزل من الجنسية البنغلادشية، داخل عبارة بمنطقة الشونة الجنوبية، عثر عليها مواطنون ليل الأربعاء الماضي.

ووفق مصدر مقرب من التحقيق، فإنه وبحضور المدعي العام والطبيب الشرعي جرى الكشف الظاهر على الجثة التي امر بنقلها الى قسم الطب الشرعي في مستشفى الحسين في السلط لبيان سبب الوفاة.

فيما قام فريق المختبر الجنائي بإجراء مسح لموقع العبارة .