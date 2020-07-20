اعادة الفي مواطن على نفقة صندوق همة وطن

وطنا الليوم-قال مدير خلية إدارة أزمة كورونا العميد مازن الفراية في تصريحات صحفية ، إنه تم إعادة نحو الفي مواطن اردني إلى أرض الوطن على نفقة صندوق همة وطن، ضمن المرحلة الثالثة من خطة عودة الأردنيين من الخارج.
وأشار الفراية، أن الذين تم إعادتهم على حساب صندوق همة وطن كانوا من الحالات الإنسانية وتم اختيارهم بعد دراسة طلباتهم بالتعاون بين المركز الوطني للامن وادارة الأزمات و وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
واضاف، انه من المتوقع وصول أكثر من 300 شخص برا من خلال المنافذ البرية حتى صباح السبت، مؤكدا استمرار الرحلات البرية من السعودية والعراق وسوريا وفلسطين خلال الأسبوع المقبل.
وقال، إن المرحلة الرابعة من خطة اعادة الأردنيين من الخارج برا وجوا، والتي تستمر حتى 25 من تموز الحالي، تشمل 23 رحلة جوية عبر خطوط الملكية الأردنية، قادمة من دول الخليج العربي ومصر وتركيا والولايات المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وماليزيا.بترا