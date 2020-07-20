 وطنا نيوز -عاملات مصنع الزمالية يطالبن بالعودة للعمل
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عاملات مصنع الزمالية يطالبن بالعودة للعمل
التاريخ : 11-07-2020 09:56:44 المشاهدات: 928

وطنا اليوم - نفذت مجموعة من عاملات مصنع الزمالية في الأغوار الشمالية، اليوم السبت، وقفه احتجاجية أمام مبنى المصنع، للمطالبة بالعدول عن قرار إغلاق المصنع لحين الانتهاء من نتائج التحقيق.

وكانت 138 عاملة من أصل 700 يعملن في المصنع، أصبن بالاختناق، مطلع الشهر، إثر استنشاقهن مبيدا حشريا، وبعد العودة للعمل تكررت حالات الاختناق وأصيت حوالي 38 عاملة، الأربعاء الماضي، قبل أن تقوم الوزارة بإغلاق المصنع لحين انتهاء لجنة السلامة العامة من عملها، وإعلان النتائج.


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