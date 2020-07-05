ابوغنيمة لرئيس الوزراء القادم (أيا كان): عليك بأهل الشرف

وطنا اليوم - وجه ناشط إسلامي وسياسي أردني بارز “رسالة لرئيس الوزراء القادم” أيًّا كان.

وتحدّث الناشط أحمد أبو غنيمه مع رئيس الوزراء المقبل في المملكة دون تحديد هويٍته محذرا إياه من الاستماع لمن يريدون منه الاعتماد على محاسيب عند تشكيل الطاقم الوزاري.

وقال أبو غنيمه: عليك بأهل الشرف.

وطالب الناشط بألا يستمع رئيس الحكومة المقبل للمسؤولين الحاليين والسابقين خصوصا من يريد تقديم قريبه أو جاره أو من سبح معه أو تعشّى معه في مزرعة.

وقال أبو غنيمه: أيها الرئيس عليك بأهل الشرف يا دولة الرئيس القادم إذا كنت تريد إنقاذ البلاد والعباد فالبلاد تسير على صفيح ساخن والعباد ينشدون العدل من السماء بعدما يأسوا منه عند أهل الارض.

ولم يقل أبو غنيمه ما إذا كانت لديه معلومات عن تشكيل حكومة جديدة قريبا في الأردن حيث لا يوجد مؤشّرات على تغيير وزاري وشيك أو سريع.