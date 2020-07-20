التربية: التصحيح مستمر واعلان النتائج مابين 10-15 اب

وطنا اليوم - يواصل طلبة شهادة الثانوية العامة السبت التقدم لامتحانات التوجيهي للعام الدراسي الحالي 2020، حيث يتقدم الطلبة البالغ عددهم 192470 مشتركا ومشتركة لمختلف الفروع الاكاديمية والمهنية، حيث يتقدم طلبة الفرع العلمي لمبحث الكيمياء، فيما يتقدم طلبة الفرع الادبي لمبحث العلوم الاسلامية، ويتقدم طلبة الفرع الشرعي لمبحث تفسير وعلوم القرآن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ان عمليات التصحيح والتدقيق مستمرة في سبيل اعلان النتائج ضمن الموعد المرجح ما بين 10- 15آب المقبل.