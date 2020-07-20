 وطنا نيوز -التربية: التصحيح مستمر واعلان النتائج مابين 10-15 اب
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التربية: التصحيح مستمر واعلان النتائج مابين 10-15 اب
التاريخ : 11-07-2020 08:52:05 المشاهدات: 1664

وطنا اليوم - يواصل طلبة شهادة الثانوية العامة السبت التقدم لامتحانات التوجيهي للعام الدراسي الحالي 2020، حيث يتقدم الطلبة البالغ عددهم 192470 مشتركا ومشتركة لمختلف الفروع الاكاديمية والمهنية، حيث يتقدم طلبة الفرع العلمي لمبحث الكيمياء، فيما يتقدم طلبة الفرع الادبي لمبحث العلوم الاسلامية، ويتقدم طلبة الفرع الشرعي لمبحث تفسير وعلوم القرآن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ان عمليات التصحيح والتدقيق مستمرة في سبيل اعلان النتائج ضمن الموعد المرجح ما بين 10- 15آب المقبل.


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