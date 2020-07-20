الرئيسية | محليات الوزيرة زواتي تكشف حقيقة وجود النفط في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الطاقة لم تعد تعتمد على النفط فقط، والأردن ليس دولة نفطية ولا يوجد به نفط.

وأضافت لبرنامج ستون دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن على شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، فخليط الطاقة المتجددة مع حرق الصخر الزيتي، وانتاج حقل الريشة سيساهم في جعل الطاقة المنتجة محلياً تشكل نصف الطاقة الكهربائية المنتجة.

وبينت أنه تم حفر بئرين في حقل الريشة يبلغ انتاجهما معا 10 ملايين قدم مكعب من الغاز، مؤكدة أن هناك طريقة دقيقة في تحديد موقع الآبار المنوي حفرها ما يرفع من احتمالية نجاحها.

ولفتت زواتي إلى أن حقل الريشة سيتم حفر 30 بئرا به بحلول العام 2030، معربة عن أملها بأن يستخرج الأردن غازا من هذه الآبار.

وأشارت إلى أنه ومنذ 30 عاماً لم يتم حفر أي بئر في حقل حمزة، وانتاجه لا يتخطى 10 براميل يومياً، مؤكدة أنه في حال تم اثبات وجود النفط في حقل حمزة سيتم حفر المزيد من الآبار، لوجود شواهد بوجود النفط هناك.

وشددت زواتي على أن الأردن يعتبر رابع أكبر دولة تحتوي على احتياطي في الصخر الزيتي بالعالم، ولم يستفد منه لغاية اللحظة، فهناك طريقتين للاستفادة منه اما الحرق المباشر لانتاج الكهرباء وهناك مشروع لهذا الاستغلال سيتم المباشرة بالعمل به نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وبينت أن الطريقة الثانية لاستغلال الصخر الزيتي هي التقطير لانتاج مشتقات نفطية وهي مكلفة جدا وتحتاج لمدة طويلة للحصول على تمويل وذلك نتيجة وجود دراسات متعددة قبل المباشرة في المشروع، وهناك 4 شركات تمتلك امتياز لاستغلال الصخر الزيتي تبحث احداها حاليا عن تمويل للمباشرة في المشروع والتي تتراوح بين 2 - 2.5 مليار دولار.

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