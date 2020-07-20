الرئيسية | محليات الفرّاية: اعادة معلمين من دول الخليج على حساب همّة وطن

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير عمليّات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، وصول 186 شخصا برا من السعودية، صباح الجمعة اثنان منهم مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وتوقع الفراية في مداخلة عبر قناة المملكة الجمعة، وصول 170 شخصا برا صباح السبت، على أن تستمر الرحلات البرية من السعودية والعراق وسوريا وفلسطين خلال الأسبوع المقبل.

وقال إن المرحلة الرابعة من خطة اعادة الأردنيين من الخارج برا وجوا ستنتهي بحلول 25 من تموز الحالي.

وأضاف أن هناك 23 رحلة جوية عبر طيران الملكية الأردنية خلال المرحلة الرابعة، قادمة من دول الخليج العربي، ومصر، وتركيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وأوكرانيا، وماليزيا.

ولفت إلى بقاء 700 شخص من العائدين ضمن المرحلة الثالثة في الحجر الصحي، من 7 آلاف شخص وصلوا خلال المرحلة.

وأشار إلى عودة ألفي أردني على حساب صندوق همة وطن، مبينا وجود 4 رحلات قادمة من دبي وأبو ظبي لنقل أردنيين خاصة معلمين وعائلاتهم على حساب الصندوق.

وأكد الفراية استمرارية عودة الأردنيين من الخارج.

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