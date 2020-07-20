الرئيسية | محليات التربية: تحديد شكل وموعد العام الدراسي الأسبوع المقبل

وطنا اليوم-عمان:قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إن الوزارة تنتظر رد رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حول شكل وموعد عودة الطلبة للمدارس للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت قبيلات، أن الوزارة أرسلت توصياتها للحكومة لاتخاذ قرار مشترك، وأنها بانتظار الرد الأسبوع المقبل.

وأكدت قبيلات أن الوزارة درست موضوع عودة الطلبة للمدارس لعام الدراسي 2020/2021، ووضعت عدة سيناريوهات اشتملت على شكل العودة وتاريخ بدء العودة.

وأوضحت أن الوزارة أوصت أن يبدأ العام الدراسي في التاسع من آب المقبل، لتطبيق "برنامج تعزيز المهارات الأساسية والإثرائية"، بالتعليم المباشر ولمدة 3 أسابيع، أي قبل البدء بتدريس المنهاج للعام الدراسي المقبل.

وقالت قبيلات إن البرنامج الذي أطلقته الوزارة يستهدف الطلبة من الصف الأول حتى الحادي عشر ويهدف إلى تعزيز المهارات والمعارف التي تلقاها الطلبة أثناء فترة التعليم عن بعد؛ لتمكينهم منها.

وأضافت أن البرنامج يستهدف أيضا الطلبة الذين لم ينخرطوا في التعليم عن بعد؛ لعدم توفر أدوات التعليم عن بعد.

وأشارت قبيلات إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من أكبر وقت ممكن من التدريس المباشر، آخذة بعين الاعتبار التوقعات العالمية بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا نهاية العام الحالي.

وحول شكل عودة الطلبة للمدارس، بينت قبيلات أن الوزارة أوصت باتباع نظام "التعليم المتمازج"؛ الذي يتضمن تدريساً مباشراً بما نسبته 70% وتعليما "عن بعد" بنسبة 30%، للمدارس التي لا تستطيع توفير مساحات كافية لتحقيق شرط التباعد الاجتماعي.

وأكدت أن نظام التعليم "المتمازج" سيشمل الطلبة من الصف الرابع فما فوق، وأن الأطفال من الروضة وحتى الصف الثالث ستكون عودتهم للمدارس بنسبة 100%، اضافة الى المدارس التي استطاعت توفير مساحات كافية داخل الغرف الصفية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر