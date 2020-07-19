الرئيسية | محليات العجارمة.......التربية الإعلامية من أولوياتنا

وطنا اليوم-هاله ابورصاع-بتوجيهات من وزير التربية والتعليم الدكتور الأستاذ تيسير النعيمي ،قام الامين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم صباح يوم الخميس الموافق9/6/2020بعقد اجتماع لمناقشة آخر المستجدات والتطورات على مشروع التربية الإعلامية التي ستطلقه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارات أخرى وهيئات إعلامية على راسها معهد الإعلام الأردني.

هذا وقد رحب الأمين العام للوزارة الدكتور نواف العجارمة في مكتبه الخاص بالحضور الكريم مثمناً الجهود المبذولة من الجميع،مؤكداً على حرص الوزارة على إدخال مفاهيم التربية الإعلامية على المباحث والمناهج المختلفة وأنها أولوية من أولويات وزارة التربية والتعليم؛لما لها من أهمية قصوى في التوعية الطلابية والمجتمعية من حيث انتقاء مصدر المعلومة والقدرة على التحليل والنقد البناء وتقبل الرأي والرأي الآخر والتمييز بين مصادر المعلومة الموثوقة وغير الموثوقة قبل تداول الأخبار وتناقلها والدقة في استقاء المعلومة من المصدر الموثوق حرصاً على عدم نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير البلبلة وتحدث الفوضى في المجتمع.

وأكد العجارمة على تعزيز التعاون بين الشركاء جميعاً والجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الوطني الكبير حيث أوعز بتشكيل لجنة لمتابعة التربية الإعلامية برئاسته وعضوية عدد من المعنيين في هذا الشأن.

هذا وقد حضر الاجتماع عطوفة الدكتور زياد الرفاعي عميد معهد الإعلام الأردني والمستشارة في معهد الإعلام الأردني السيدة لينا التل والمستشار في وزارة التربية والتعليم السيد زيد أبو زيد ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية الدكتور محمد كنانة ومنسقة التربية الإعلامية في وزارة التربية والتعليم الاستاذة هاله ابورصاع.

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