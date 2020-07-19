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الامانة ترد على مواطن ادعى منع إقامة مشروع إستثماري في دابوق
وطنا اليوم-عمان:إشارة إلى الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص إدعاء أحد المواطنين منعه من إقامة مشروع إستثماري في منطقة دابوق بين الناطق الإعلامي في أمانة عمان ناصر الرحامنة ما يلي:
١ - إن قانون البناء الوطني ونظام الأبنية والتنظيم يفرض قبل القيام بأي أعمال إنشائية الحصول على التراخيص اللازمة وحسب الأصول.
- تؤكد أمانة عمان الكبرى على تطبيق القانون والنظام ودون المساس بحقوق أي موطن .
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