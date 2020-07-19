الامانة ترد على مواطن ادعى منع إقامة مشروع إستثماري في دابوق

وطنا اليوم-عمان:إشارة إلى الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص إدعاء أحد المواطنين منعه من إقامة مشروع إستثماري في منطقة دابوق بين الناطق الإعلامي في أمانة عمان ناصر الرحامنة ما يلي:

١ - إن قانون البناء الوطني ونظام الأبنية والتنظيم يفرض قبل القيام بأي أعمال إنشائية الحصول على التراخيص اللازمة وحسب الأصول.

٢- إن المواطن الذي قام ببث الفيديو لم يتقدم الى أمانة بطلب ترخيص إنشائي وإستصدار رخصة إنشاءات حسب الأصول لإقامة مشروع إستثماري.

٣- إن المواطن نفسه قام بإحضار آليات حفر للموقع وباشر بأعمال تسوية للموقع والحفر دون الحصول على أي تصريح بالحفر حسب الأصول مما استدعى كوادر أمانة عمان لإيقافه عن الحفر لحين حصوله على التصاريح و الرخص اللازمة.

- تؤكد أمانة عمان الكبرى على تطبيق القانون والنظام ودون المساس بحقوق أي موطن .