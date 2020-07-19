الرئيسية | محليات لجنة الأوبئة تدعو إلى إعادة النشاط في قطاعات مغلقة

وطنا اليوم-عمان:دعا الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، الجمعة، الحكومة، على إعادة النشاط لبعض القطاعات المختلفة التي "ما تزال لا تعمل"، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن "دون أن يؤثر ذلك على الوضع الوبائي المسيطر عليه" في الأردن.

وقال عبيدات "نشهد في الأردن انحسارا للوباء داخليا، وعكسه تماما خارجيا، وعلى الأردن إعادة النشاطات لبعض القطاعات المختلفة التي ما زالت لا تعمل، وبنفس الوقت دون أن يؤثر ذلك على وضعنا الوبائي ".

"يجب أن يجد الأردن معادلة في التعامل مع هذا الوباء "، وفق عبيدات، الذي قال: "هناك مطالبات من الكثير بفتح الحدود البرية والمطارات وعدد كبير من المغتربين الذين يرغبون في العودة إلى بلدهم وهذا حقهم، لكن لا بد أن تكون الإجراءات مدروسة وتنظيم لكل هذه الأمور حتى نضمن بقاء الوضع الوبائي في الأردن مسيطر عليه".

عبيدات حذر من "تهاون" في التعامل مع هذا الوباء "وإلا سيكون هناك انتشار سريع في غضون أيام وسيكون أسرع مما كان سابقا ".

وأعاد التأكيد على أن "الوضع الوبائي في الأردن جيد ومسيطر عليه"، على الرغم من انتشار الفيروس بشكل متسارع في العالم.

عبيدات أشار إلى أن استمرار السيطرة على الفيروس "يحتاج إلى جهود كبيرة من المواطنين ... وفي نفس الوقت أن تكون هناك إجراءات من قبل المؤسسات الصحية خاصة من خلال إجراء الفحوص وتتبع الحالات ومن خلال أن يكون هناك نظام واضح وقوي فيما يتعلق بالحجر الصحي".

وقال إن "الإجراءات التي يقوم بها الأردن إجراءات جيدة ولها دور في السيطرة على الوباء"، لكن "في ظل انتشار الوباء الواسع في المنطقة والعالم يجعلنا في خطورة لعودة ظهور إصابات داخل المملكة ".

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