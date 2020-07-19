الرئيسية | محليات الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة نائب حاكم الشارقة

وطنا اليوم-عمان:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأسرة الفقيد الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث جلالة الملك برقية تعزية مماثلة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حاكم الشارقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وعبر جلالته عن أحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

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