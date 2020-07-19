الرئيسية | محليات اعتصام أمام المسجد الحسيني رفضا لـ مخططات الضم

وطنا اليوم-عمان:اعتصم المئات من المواطنين، بعد صلاة الجمعة، أمام المسجد الحسيني وسط عمان، رفضا لخطة الاحتلال ضم غور الأردن وأراض في الضفة الغربية.

وطالت المعتصمون في الفعالية التي نظمتها الحركة الإسلامية وشاركت فيها فعاليات وقوى حزبية وشعبية مختلفة “بوقف كافة التعاملات مع الإحتلال وعلى رأسها اتفاقية الغاز، مشيرين إلى أن “الاتفاقية تدعم الاحتلال بطريقة مباشرة في ابتلاع الأراضي والمقدرات الفلسطينية”.

وهتف المعتصمون ضد قرار الضم، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه والحفاظ على أرضه.

وقال متحدثون خلال الاعتصام إن الضم لا يقتصر على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية فقط، لكنه تهديد للأردن وأمنه وحدوده، ويستهدف شقي النهر كجزء من خطة الحركة الصهيونية للتوسع والتمدد.

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