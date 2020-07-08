الرئيسية | محليات العضايلة يلتقي وفدا من جمعية النساء العربيات

وطنا اليوم-عمان:التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة في مكتبه بدار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، رئيسة جمعية النساء العربيات في الأردن وعددا من أعضائها.

وأكد العضايلة خلال اللقاء وجود إرادة سياسية أردنية يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وتصميم كبير على دعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات.

وأشار إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في سبيل تعزيز وتمكين المرأة، من بينها المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020 - 2025، إضافة إلى مأسسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لتصبح إحدى اللجان العاملة في رئاسة الوزراء.

ولفت العضايلة إلى تميز المرأة الأردنية في قطاع الإعلام، إذ تشكل نسبة النساء العاملات في هذا القطاع حوالي 25 بالمئة، إضافة إلى استلام العديد منهن لمناصب قيادية خلال السنوات الماضية، إذ أن أول رئيس تحرير لصحيفة يومية عربية في الوطن العربي هي أردنية، كما أن أول وزيرة إعلام في الوطن العربي كانت سيدة أردنية أيضا.

بدروها، استعرضت رئيسة جمعية النساء العربيات في الأردن رندا القسوس خطوات الجمعية في إعداد تقرير عن حالة المساواة بين الجنسين في الأردن بتكليف من مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمان.

وأشارت إلى أن التقرير الذي يعد الأول من نوعه في الدول العربية، يبحث في التركيز على إدماج النوع الاجتماعي في إدارة الأزمات، ورصد المنجزات والفجوات المتعلقة بين الجنسين.

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