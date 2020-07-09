731 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن العام الحالي

وطنا اليوم-عمان:بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي، وحتى اليوم الخميس 731 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.

ووقع البنك والأردن العام الحالي، 7 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها نحو 803.8 ملايين دولار، مشروعان منها لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد في الأردن.

ووقع البنك الدولي في 20 آذار/ مارس؛ على تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بقيمة 200 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى تحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وفي 28 نيسان/ أبريل، وافق البنك الدولي على مشروع لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيد الصحي، بقيمة 20 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي في 9 أيار/ مايو، على مشروع جديد في الأردن بقيمة 1.03 مليون دولار؛ لدعم تجربة زراعة مستدامة بيئياً ذات قيمة مضافة عالية، وقابلة للتطبيق التجاري.

وفي 10 حزيران/ يونيو، وافق البنك الدولي على حزمة مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار؛ بهدف زيادة فرص الحصول على الوظائف، وتحسين ظروف العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 25 حزيران/ يونيو، على مشروع بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة جائحة كورونا.

وفي 26 حزيران/ يونيو، وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 8.8 مليون دولار، لمشروع جديد يدعم الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في الأردن، وتعزيز قدرات البلديات؛ لدعم التنمية الاقتصادية محليا.

ووافق البنك في 29 حزيران/ يونيو، على مشروع بقيمة 100 مليون دولار؛ لدعم جهود الأردن في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة كورونا، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي، وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة الثانوية العامة إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.

ومع هذا التمويل الأخير، ارتفع إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي للأردن، ، الذي انضم إلى مجموعة البنك الدولي في 29 آب/ أغسطس 1952، إلى 3.7 مليار دولار.