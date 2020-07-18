الرئيسية | محليات اعتداء جديد على موظف بـ كهرباء اربد أثناء فصله التيار عن مشترك

وطنا اليوم-عما:ن:اعلن الناطق الرسمي باسم شركة كهرباء محافظة اربد عصمت طويق ان احد موظفي الشركة تعرض لاعتداء مباشر عليه اثناء تنفيذه عملية فصل التيار عن احد المشتركين المترتب عليه فواتير لاكثر من اربعة شهور على اشتراكين يمتلكهما.

واشار الى انه تم نقل الموظف الى المستشفى لتلقي العلاج والمتابعة الطبية موضحا ان عملية الاعتداء تمت باسقاطه عن السلم يرتفع ستة امتار عن الارض اثناء تنفيذه عملية الفصل.

واوضح طويق لوكالة الانباء الاردنية- بترا – اليوم ان عمليات الاعتداء على موظفي الفصل في شركة كهرباء اربد مستمرة بعد تسجيل اكثر من حالة الاسبوع الماضي مما يضطر الشركة في بعض الحالات لتفعيل الاتفاقية الموقعة بينها وبين الامن وقوات الدرك لحماية موظفيها وممتلكات الشركة واصفا هذه الحالات بالمحدودة جدا ويتم اللجوء اليها حسب مقتضيات الحال والواقع.

وبين ان الشركة تنفذ حملة لفصل التيار عن مشتركين مترتبه عليهم مبالغ كبيرة ولشهور متعددة خلافا لقرار وزير الطاقة والثروة المعدنية بوقف الفصل والمطالبة المالية والتي انتهت في 18 نيسان الماضي.

واشار الى ان مجموع المبالغ المترتبة للشركة على المشتركين تبلغ حوالي 60 مليون دينار في الوقت الذي يترتب عليها تسديد قيمة شراء الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ مماثل.

ودعا طويق المشتركين الى التعاون مع موظفي الشركة اثناء حملة الفصل الموجه لمشتركين متخلفين عن تسديد الذمم لفترات تزيد عن اربعة شهور مؤكدا ان الهدف من مرافقة الضابطة العدلية المتمثلة بالشرطة والدرك لحماية الموظفين والممتلكات وليس ترويع المشتركين واسرهم وهي تتمنى ان لا تضطر لهذه الاجراء لاحقا.

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