الرئيسية | محليات مقتل شاب اردني في الولايات المتحدة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الخارجية وشرون المغتربين، الخميس، ان شاب اردني قتل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، إن سفارتنا في واشنطن اعلمتنا بمقتل مواطن اردني مساء الجمعة الماضية في مدينة سانت /لويس اثر اطلاق النار عليه خارج المحل التجاري الذي يعمل به .

وأوضح الفايز، أن الشرطة لم تتمكن من القاء القبض على الجاني بعد،وتتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المعنية.

واشار الى ان المرحوم يحمل الجنسية الامريكية ويقيم اقاربه من الدرجة الاولى في الولايات المتحدة و لم يقرروا بعد حول دفن الجثمان في الولايات المتحدة او في المملكة.

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