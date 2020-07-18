الرئيسية | محليات الحواتمة يوجه بعدم إغلاق أية قضايا جنائية لحين الكشف عنها

وطنا اليوم-عمان:نقل مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الامن العام الأمنية والإنسانية في سبيل حفظ أمن المواطن والمجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في مبنى مديرية الأمن العام، مدراء الشرطة، ومدراء البحث الجنائي، ومكافحة المخدرات، والأمن الوقائي.

وأكد الحواتمة على ضرورة تعزيز الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتطوير الخطط الأمنية في المحافظات بما ينسجم مع واقع المعطيات والمتغيرات الميدانية، لمنع كافة أشكال الجريمة، مشدداً على الاستمرار بمتابعة القضايا المجهولة وعدم إغلاق أية قضايا جنائية لحين الكشف عنها .

ولفت الحواتمة إلى أهمية التنسيق مع الشركاء والجهات المعنية في المحافظات من حكام إداريين، وأجهزة رسمية، مؤكداً على أهمية تمتين التواصل مع المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع والمواطنين، لتلمس احتياجاتهم، وإشراكهم في منظومة العمل الشرطي والأمني .

وأشار اللواء الركن الحواتمة إلى أن المنظومة الأمنية بشكلها الجديد تتيح للقادة مزيداً من الفعالية الأمنية في مناطق الاختصاص، بعد توحيد جهود الوحدات والتشكيلات العاملة من مديريات الشرطة ومرتبات الدفاع المدني وقوات الدرك، الأمر الذي يمكنهم من تنفيذ الواجبات اليومية والطارئة بكفاءة عالية.

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