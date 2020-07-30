الرئيسية | محليات التربية تعلن عن موعد بدء العام الدراسي في الاردن

وطنا اليوم-عمان:أعلن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة قررت العودة المبكرة للعام الدراسي الجديد، وذلك اعتباراً من 10 آب المقبل.

وأضاف العجارمة لإذاعى حياة اف ام ، الخميس، أن الوزارة قررت استمزاج بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن عودة الطلبة إلى الصفوف المدرسية، ستكون شبه جزئية من خلال تقسيم الطلبة، وتقسيم الغرفة الصفية الواحدة إلى قسمين، كل منها في أيام محدده لهم، لضمان الاشتراطات الصحية اللازمة.

وقال إن الوزارة تأخذ بعينها العديد من الاعتبارات لضمان سيناريو السلامة الصحية، منها المحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ بين الطلبة وفي الغرف الصفية، وإلغاء عدد من النشاطات التي تتضمن تواجدًا كثيفاً للطلبة.

وبين العجارمة بأنه تم إعداد برامج استدراكية للمهارات الذي فاتت الطلبة أثناء فترة الانقطاع بسبب كورونا، اضافةً إلى برامج تعنى بالفجوات بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.

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