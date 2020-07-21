الرئيسية | محليات كرنفال العقبة يعود نهاية الشهر الحالي بسبب كثافة الزوار

وطنا اليوم-عمان:دفعت كثافة حركة السياحة المحلية إلى العقبة، لا سيما من خلال الطائرات القادمة من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار الملك الحسين الدولي، بسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى إعادة اقامة كرنفال العقبة بحلة جديدة قبل نهاية الشهر الحالي، رغم فوات آوانه في الشتاء الماضي وعدم اقامته بسبب جائحة كورونا.

واستمرت رحالات الطيران الداخلي بالوصول من عمان الى العقبة على عدة خطوط جوية بكثافة منذ السماح للطيران الداخلي باستئناف رحلاته قبل أكثر من شهر تقريبا، بسبب انخفاض أسعار التذاكر، والتي وصلت الى اقل من 39 دينارا، لتشجيع المواطنين والمقيمين على السياحة والاستمتاع بمنتج العقبة السياحي واضلاع المثلث الذهبي.

وتنتظر العقبة الإجراءات الحكومية، لفتح مجالها الجوي من السياح من بعض الدول التي تتشابه مع المملكة في المستوى الوبائي، لا سيما بعد ان وصلت المملكة إلى مرحلة ” منخفض الخطورة” بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، مما يساهم في تعزيز الوضع السياحي للعقبة وتحريك العجلة التجارية والسياحية، والتي تتطلبها المدينة بعد حالة ركود عانتها خلال الفترة الماضي بسبب الجائحة.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيت، ان العقبة نجحت بالرهان ان تكون المدينة السياحية الوحيدة في الجنوب خالية من فيروس كورونا المستجد، مما دفع أصحاب القرار بإعادة الالق للمدينة السياحية الأولى في المملكة، من خلال تخفيف إجراءات الحظر فيها لاعادة الحياة الطبيعية لها قبل بقية المحافظات الأردنية، نظرا لخصوصيتها السياحية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالية فيها في ساعات النهار.

وبين بخيت، ان السلطة بالشراكة مع القطاع السياحي ستعيد اطلاق كرنفال العقبة السياحي، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين بالقدوم الى اضلاع المثلث الذهبي، في ظل توفر الطيران منخفض التكاليف بين عمان والعقبة، بالإضافة إلى وسائط النقل التي ستساهم في البرنامج وبشكل كبير جدا، مؤكدا ان العقبة اليوم تحظى باهتمام كبير، سيما مع التركيز من قبل إدارة الازمات على إعادة الألق اليها سياحياً.

وأشار بخيت ان العقبة تشهد هذه الفترة نسب حجوزات متميزة ومتقدمة، في الوقت الذي تجول فيه الفرق الصحية للتنفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية والشواطئ، بهدف التأكد من مدى التزام تلك المنشآت بإجراءات الوقاية الصحية، والتي حددت من وزارة الصحة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، خاصة بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني التركيز على السياحة الداخلية، لا سيما في مدينة العقبة، والتي تعتبر الوجهة السياحية الوحيدة للأردنيين في ظل إغلاق الحدود.

وأضاف بخيت، ان كرنفال العقبة سينطلق بحلة جديدة، وبعروض وتخفيضات متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى إن الانطلاق يتزامن ذلك مع عيد الأضحى المبارك، وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الى ان الفترة المقبلة ستشكل فرصة، لمعرفة الوضع الوبائي في الايام القادمة بشكل اكبر واعمق والذي ما يزال في المملكة تحت السيطرة، مؤكدا ان مطار الملك الحسين الدولي جاهز لاستقبال السياح والزوار من مختلف دول العالم التي تتشابه حالتها الوبائية مع الأردن.

وأكد بخيت ان المطار ينتظر الإجراءات الخاصة بهيئة الطيران المدني وهيئة الطيران الدولي، لفتح المجال الجوي لبعض الدول والوجهات السياحية التي تم الاتفاق عليها من قبل لجنة تنشيط السياحة المشكلة والمركز الوطني لإدارة الأزمات، مشيرا الى انه ومن خلالها تحديد الدول التي سيتم استقبال طائراتها السياحية.

وقال، إن الكرنفال يهدف الى استقطاب السياحة الداخلية وتنشيطها للعقبة مع توفير أجواء مناسبة وهادئة وبيئة آمنة، تمكن السائح والزائر من قضاء عطلة ترفيهية حافلة بالأنشطة والفعاليات وفق الإجراءات الصحية.

وبين بخيت، ان الرحالات السياحية الداخلية تخضع إلى إجراءات صحية مشددة من حيث التباعد الجسدي وتعقيم الأغراض الشخصية والحقائب وفحص القادمين بجهاز متخصص يشرف عليه أطباء من وزارة الصحية، مشيرأ ان عودة الرحالات السياحية الدولية لمطار الملك الحسين الدولي من الدول التي تتشابه حالاتها الوبائية بالأردن، سيخضع لبروتوكولات خاصة بالتنسيق مع إدارة الازمة، والتي لم تحدد بعد من هي الدول التي من الممكن ان يفتح مجال الأردن الدولي لها.

يذكر أن مطار الملك الحسين الدولي يستقبل الطائرات السياحية المحلية القادمة من مطار الملكة علياء الدولي وفق اشتراطات وزارة الصحة في التباعد الجسدي ولبس الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى إجراءات الصحة والوقاية الأخرى من فيروس كورونا.

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