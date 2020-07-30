الرئيسية | محليات هام من الضمان للمؤمن عليهم العاملين في قطاع التعليم الخاص

وطنا اليوم-عمان:سمحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم العاملين في قطاع التعليم الخاص الاستفادة من برنامج مساند (2) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 والمتضمن الصرف من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل، مبينةً أن صرف المؤمن عليه من هذا الرصيد قبل قانون الدفاع لا يحول دون استفادته منه حالياً.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه يشترط لاستفادة المؤمن عليه من هذا القرار ان لا يكون قد سبق واستفاد من برامج أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 وأن لا يقل رصيده الادخاري في تأمين التعطل عن (90) ديناراً، مبينةً أنه يُصرف له (60%) من قيمة رصيده الادخاري بحد أعلى (450) ديناراً، وفي حال كان المبلغ المستحق (150) ديناراً فأكثر يُصرف على ثلاثة دفعات.

وبيّنت المؤسسة أنه يتعين على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذا البرنامج الدخول إلى حسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خدمات أمر الدفاع اختيار خدمة الصرف من الرصيد الادخاري برنامج مساند (2) وتقديم الطلب.

وأكدت المؤسسة أن قرارها يأتي بهدف مساعدة المؤمن عليهم العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة ودعم استقرارهم المعيشي.

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