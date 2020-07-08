مسؤول جامعي سابق يحضر ملف شكوى قضائية حول جمع تبرعات مخالفة للقانون

وطنا اليوم - اوراق متصلة بسوء استخدام السلطة وجمع تبرعات بصورة مخالفة للقانون لملمها مسؤول سابق بجامعة رسمية، تمهيدا لتطريز لائحة شكوى امام المدعي العام بحق احد عمداء الكليات العاملين بذات الجامعة.

القصة ملخصها شروع العميد بجمع المبالغ لتنفيذ اصلاحات وتحديثات في مبنى كليته ، لكن الالية انطوت على علامات استفهام كثيرة من حيث عدم ايداع المبالغ بصندوق امانات الجامعة وقبضها باسمه الشخصي وانفاقها بمعرفته ، وكان اكبر رقم اعلن عنه يقارب ٢٠ الف دينار ومن مصرف اجنبي اضافة لمبالغ اخرى من جهات عديدة .

لائحة الشكوى التي ستسجل صباح الغد الخميس او الاحد على ابعد تقدير لم تفلح محاولات البعض في اقناع المسؤول السابق بالتراجع عنها.