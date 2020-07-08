الرئيسية | محليات الأوبئة: مستوى الالتزام من قبل الأردنيين غير مرضي

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم لجنة الأوبئة الوطنية الدكتور نذير عبيدات، إن من حق الأردنيين في الخارج، العودة الى أرض الوطن، ولكن لابد من التوازن بين هذا الحق وبين المحافظة على الوضع الوبائي وبالتالي الحفاظ على حياة الأردنيين.

وأضاف أن العودة غير المدروسة قد تنعكس سلبا على الوضع الوبائي في الأردن، وهذا ما لا يرغب به الاردنيون.

وأشار مساء الاربعاء، إلى أن فتح المطار يجب ان يكون وفق دراسة متكاملة تراعي البعد الوبائي وحقوق الاردنيين الراغبين بالعودة الى الوطن.

وكذلك الحدود البرية، بحيث تكون عودة سليمة لا تشكل انعكاسات سلبية.

وتابع قوله:" ان فحص 4 آلاف مسافر هو تحدي كبير، وهو يختلف عن فحص الاردنيين، لأن ليس سهلا أن ينتظر القادمون في المطارات لفترات طويلة".

وبين أن مستوى الالتزام من قبل الأردنيين اليوم غير مرضي ، وانه في حال فتحت الحدود أمام للأردنيين سترتفع عدد الإصابات بالفيروس، بسبب عدم الالتزام .

وقال إن هناك استعدادات الآن لفتح المطار، حيث تم الاطلاع على جزء من هذه الأعمال من قبل لجنة الأوبئة، وسيكون هناك بروتوكولات جاهزة في حال فتح المطار.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر