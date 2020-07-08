الرئيسية | محليات الأردن يمنع 100 شاحنة سورية من دخول أراضيه

وطنا اليوم-عمان:كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، عن الأسباب التي أدت لمنع 100 شاحنة سورية محملة بالخضروات والفاكهة من دخول الأراضي الأردنية.

وقالت وسائل إعلام سورية، أن وزارة الزراعة الأردنية، اشترطت إبراز رخصة مرور مسبقة صادرة عنها، من أجل عبور أصناف مختلفة من الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري واللبناني.

وأضافت وسائل الإعلام، أن عددا كبيرا من البرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه، عادت أدراجها.

من جهته، أكد عضو لجنة اتحاد غرف الزراعة السورية، أحمد بوز العسل. أن هناك عددا من البرادات يقف حاليا في منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، مبينا أن المخلص الجمركي الذي يتعامل معه المصدر في سوريا يجب أن يذهب إلى وزارة الزراعة في الأردن من أجل الحصول على رخصة مرور لكل بند من المواد المصدرة بشكل مسبق قبل موعد التصدير، وهو ما لم يعلمه المصدرون في سوريا قبل بدء التطبيق، وفق قوله.

وأوضح المسؤول أن معظم البرادات محملة بالخضار، وخاصة الطماطم بنسبة 70% من إجمالي الحمولات.

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