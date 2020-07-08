الرئيسية | محليات النعيمي يوعز بالاستعداد لاستقبال الطلبة في المدارس

وطنا اليوم-عمان:اوعز وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إلى مدراء التربية بتوجيه المشرفين التربويين للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة للعام الدراسي المقبل.

وطالب النعيمي بتفقد المدارس والبيئة التعليمية لاستقبال الطلبة في جميع المدارس والتأكد من معالجة أي نقص اعتبارا من 8 تموز وحتى التاسع من آب المقبل.

كما طالب المشرفين التربويين بدعم خطة الوزارة في تنفيذ معالجة الفجوة التي حدثت في تعلم الطلبة بين التعليم في الغرفة الصفية والتعلم عن بعد بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع معلمي التخصص في المدارس للحصول على تغذية راجعة حول ما قدموه من إنجازات في التعلم عن بعد خلال جائحة كورونا بهدف التوثيق والتحسين.

وأكد النعيمي ضرورة مراعاة شروط السلامة العامة في ظل جائحة كورونا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وما يلزم من مواد معقمة لحماية الصحة العامة.

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