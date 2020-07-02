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العسعس : الأردن سيسدد أكثر من 800 مليون دينار كديون محلية
وطنا اليوم-عمان:قال وزير المالية محمد العسعس: "وضعنا مصادر للتمويل محلية وخارجية في موازنة العام الحالي، وكان لدينا قلق من جفاف مصادر التمويل، وكنا نراقب التطورات على مدار الساعة التطورات في أسواق التمويل العالمية، ووضعنا خطة لمراقبة الأسواق لطرح سندات "اليوروبوند" الأردنية".
وتاليا أبرز ما جاء في مؤتمر العسعس...
وزير المالية: وضعنا خطة لمراقبة الأسواق لاختيار موعد طرح سندات اليوروبوند
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