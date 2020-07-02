العسعس : الأردن سيسدد أكثر من 800 مليون دينار كديون محلية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير المالية محمد العسعس: "وضعنا مصادر للتمويل محلية وخارجية في موازنة العام الحالي، وكان لدينا قلق من جفاف مصادر التمويل، وكنا نراقب التطورات على مدار الساعة التطورات في أسواق التمويل العالمية، ووضعنا خطة لمراقبة الأسواق لطرح سندات "اليوروبوند" الأردنية".

وتاليا أبرز ما جاء في مؤتمر العسعس...

وزير المالية: وضعنا خطة لمراقبة الأسواق لاختيار موعد طرح سندات اليوروبوند

وزير المالية: ظروف جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ اقتصادي عالمي والأردن ليس بمنأى عن ذلك

وزير المالية: حددنا مصادر التمويل في موازنة 2020 وكنا نخشى جفاف هذه المصادر بسبب كورونا

وزير المالية: طرح السندات الأردنية في سوق اليوروبوند جاء بعد دراسة مستفيضة وفي توقيته

وزير المالية: سندات الأردن "اليوربوند" لم تتأثر بفرق الأسعار وهذا انعكاس للسياسات الصحية والنقدية للأردن.

وزير المالية: نستهدف سداد ديون داخلية بقيمة تتراوح بين 800 إلى 1000 مليون دينار أردني

العسعس: لم تتأثر سندات الأردن بأزمة كورونا كما تأثرت سندات الدول الأخرى