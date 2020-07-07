العضايلة: مليون أسرة مستفيدة من برامج التكافل

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، الأربعاء، إنه من البديهي أن تقوم الدول بمراجعة سياساتها المالية في ظل هذه الظروف.

وأضاف العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن هنالك إجراءات يتم بناؤها للتكيف مع هذه الأزمة.

وأوضح أن الحكومة بدأت بدعم القطاع السياحة، وقطاع النقل، وقطاع السياحة العلاجية، إضافة إلى توفير الحماية لقطاعات أخرى.

وقال إنه "بحمد الله، تمّ إبلاغه أنّه لم يتمّ تسجيل أيّ حالة إصابة لهذا اليوم سواءً محليّة أو خارجيّة".

وأشار العضايلة، إلى أن برامج التكافل والحماية الاجتماعيّة التي ينفّذها صندوق المعونة الوطنيّة، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، والتي اقتربنا من خلالها للوصول إلى حوالي مليون أسرة مستفيدة.

وسيتمّ البدء بتسليم الدفعة الثالثة للمستفيدين من برنامج دعم العاملين بالمياومة الأسبوع المقبل، والذي يستفيد منه قرابة 250 ألف أسرة، بواقع 27 مليون دينار.

كما سيتمّ كذلك خلال الأسبوع المقبل أيضاً تسليم المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي "تكافل" البالغ عددهم 55 ألف أسرة لهذا العام، علماً بأنّ المبلغ المخصّص لهم يصل إلى (14) مليون تُدفع بشكل ربع سنوي.

ويضاف إلى ذلك الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الماليّة الشهريّة المتكرّرة البالغ عددهم 105 آلاف أسرة، وبمبلغ إجمالي 9 مليون شهرياً.

أيضاً، المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي مستمرّة في استقبال طلبات الاستفادة من برامج مساند وحماية وتمكين.

حتّى اليوم، بلغ عدد المستفيدين من برامج تضامن، ومساند، وتمكين اقتصادي (2) قرابة 466 ألف مستفيد.

كما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من برنامج حماية الموجّه لقطاعي السياحة والنقل (170) منشأة، في حين وصل عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1) 6700 منشأة، شملت قرابة (136) ألف عامل فيها.

حجم التمويل المقدّم لهذه الشركات والمنشآت بلغ (360 مليون دينار).

فيما يتعلّق ببرنامج التمويل الذي أطلقه البنك المركزي لدعم الشركات والمنشآت التي تضرّرت بسبب جائحة كورونا؛ وصل عدد المنشآت والشركات التي استفادت منه حتى تاريخ 7/7/2020م. (3645) شركة ومنشأة.