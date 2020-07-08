الرئيسية | محليات الرزاز يرعى توقيع اتفاقيتي مشروعين كبيرين

وطنا اليوم-عمان:رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في رئاسة الوزراء، اليوم الاربعاء، توقيع اتفاقيتين لمشروعين وطنيين مهمين الأول لخفض الفاقد المائي والآخر لشبكة الألياف الضوئية.

واكد رئيس الوزراء خلال حفل التوقيع، الاهمية الاستراتيجية لهذين المشروعين اللذين يؤكدان الثقة بالاقتصاد الاردني وقدرته على تجاوز التحديات التي تفرضها جائحة كورونا في هذه المرحلة الانتقالية وصولا إلى التعافي والمنعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان مشروع خفض الفاقد المائي سيكون له دور كبير في تعزيز الامن المائي للاردن الذي يعاني من شح كبير في المياه، وسيعمل المشروع على خفض نسبة الفاقد الذي يصل إلى نحو 45 بالمئة " وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس " .

كما اكد رئيس الوزراء اهمية مشروع الألياف الضوئية الذي سيعمل على توسيع ايصال خدمات الانترنت لجميع مناطق المملكة بكلفة معقولة وسرعات عالية.

وتأتي اتفاقية خفض الفاقد المائي بشقيها الفني والاداري التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس غازي خليل ومدير الشركة المنفذة المهندس منذر خليفات ضمن حزمة المشاريع الاستراتيجية لقطاع المياه بهدف تأهيل شبكات المياه وتحسين التزويد المائي.

وسيسهم المشروع بخدمة 100 الف مشترك أي (نصف مليون مواطن) لخفض الفاقد من 45 بالمئة إلى نحو 20 بالمئة في مرحلته الاولى التي تشمل مناطق عمان ومأدبا والزرقاء وزيادة كميات المياه وتخفيض الكلف وتركيب انظمة حديثة لمراقبة التسرب وعدادات حديثة ذكية.

واكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، اهمية هذا المشروع الحيوي للأردن الذي يواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه، معربا عن شكره للوكالة الاميركية للتنمية الدولية على دعمها لمشاريع عديدة في قطاع المياه.

ولفت وزير المياه والري إلى البدء بتنفيذ عدة حزم على شكل مشاريع بتمويل من الوكالة الاميركية خلال الاعوام (2020-2023) لتشمل مناطق شركات مياهنا واليرموك والعقبة وسلطة المياه وكذلك سلطة وادي الاردن (شبكات الري) بمشاركة القطاع الخاص.

في حين تأتي اتفاقية شبكة الألياف الضوئية التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة ومدير الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلاد الشام مازن اسعد لتوسيع شبكة الألياف الضوئية لتشمل جميع محافظات المملكة.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم نوقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لمشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية، وهو استثمار كبير انجزه الاردن عبر السنوات وعمل على ايصال الانترنت لكل مدرسة في الاردن، لافتا إلى ان اتفاقية اليوم ستسهم بتوسيع شبكة الألياف الضوئية لتصل جميع المحافظات التي لا توجد بها هذه الخدمة وتخفيض الكلفة على المشتركين.

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