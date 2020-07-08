الرئيسية | محليات المزارع الريفية الترفيهية تجذب أهالي وزوّار المدينة

وطنا اليوم-عمان:تنتشر المزارع الريفية المقامة على شكل مزارع بمساحاتها المتنوعة في أرجاء محافظة البلقاء، تفزع إليها العائلات للترفيه والتنزه وقضاء الأوقات بعيدا عن ضوضاء المدن والتجمعات السكنية.

وقال مواطنون إن هذه المزارع وفرت علينا الوقت والمال، واختصرت علينا المسافات مع وجود خصوصية كاملة لنا ولعائلاتنا.

وقال حابس العدوان من سكان لواء الشونة الجنوبية إن استئجار مزرعة أو شاليه لقضاء يوم كامل اصبح محبذا أكثر من الذهاب للتنزه بشكل عشوائي إلى المناطق البعيدة لوجود جلسات ومسابح وأماكن للشواء وكامل الخدمات.

وقال احمد الفزاع: إنه اعتاد وعائلته على قضاء الأوقات مع العائلة والتمتع بالاجواء الريفية والطبيعية، فقد كنا سابقا نضطر للذهاب مسافات طويلة للتنزه في المناطق التي يوجد بها ماء أو غابات.

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وقال عبدالله الشهاب إن لديه مزرعة تحتوي على مسطحات خضراء وأشجار وألعاب أطفال ومسابح وغرف نوم ومطابخ، مشيرا إلى تأجيرها لعائلات بأسعار تتراوح بين 150 إلى 200 دينار.

وقال مدير قضاء العارضة زكريا الدويري إن هذه المزارع اصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من العائلات سواء مجتمعة أو منفردة، وعملت على تنشيط الحركة التجارية ما انعكس ايجابا على أصحابها.

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