الرئيسية | محليات بورصة لندن تدرج سندات اليوروبوند الخاصة بالأردن

وطنا اليوم-عمان:أدرجت بورصة لندن الإصدار الأخير لسندات "اليوروبوند" الخاصة بالأردن في سوقها الرئيسي، وبقيمة 1.75 مليار دولار، والذي حددت الحكومة جزءا منه لسداد متأخرات القطاع الخاص.

بورصة لندن وفي بيان لها،، قالت إنها أدرجت سندات "يوروبوند" بشريحة مزدوجة في السوق الرئيسية ، بحيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي بفائدة 5.85٪ استحقاق تموز 2030، والشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أميركي بفائدة بلغت 4.95٪ استحقاق تموز2025، وقف ما نقلت المملكة.

وأظهرت بورصة لندن أن سندات "اليوروبوند" الخاصة بالأردن، تجاوزت طلبات الاكتتاب لها أكثر من 6 مرات، حيث تلقت طلبات اكتتاب تزيد عن 6.25 مليار دولار.

وأضافت بورصة لندن على موقعها الإلكتروني أن الأردن يعتزم استخدام قيمة إصدار السندات لتمويل عجز الموازنة، والديون المستحقة لإعادة التمويل بما في ذلك 1.25 مليار دولار أميركي السندات المستحقة في 30 تشرين الأول 2020 وزيادة احتياطياتها الأجنبية.

وقال الرئيس العالمي للأسواق الأولية في بورصة لندن، الدكتور روبرت بارنز: " نهنئ المملكة الأردنية الهاشمية على إدراج سنداتها الدولية ذات الشريحة المزدوجة 1.75 مليار دولار في بورصة لندن، تستمر أسواق رأس المال في لعب دور رئيسي في دعم البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم ، حيث تستجيب للآثار الاقتصادية والاجتماعية لـفيروس كورونا المستجد".

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