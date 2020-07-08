الرئيسية | محليات بحث خيارات دفع رواتب الأطباء المتقاعدين

وطنا اليوم-عمان:ترأس وزير الصحة الدكتور سعد جابر اجتماع لجنة تسيير اعمال نقابة الاطباء، بحضور اعضاء من نقابة الاطباء الاردنييين لمناقشة المواضيع المتعلقة بشؤون النقابة.

وبحث اعضاء اللجنة في جلستها السابعة التي انعقدت في مبنى النقابة في وقت متأخر من مساء يوم امس الثلاثاء، الوضع المالي ومناقشة التقرير المالي لكافة صناديق النقابة، كما ناقشة صندوق تقاعد الاطباء وآليات تحسين ايرادات الصندوق.

وناقشت اللجنة عدة خيارات للايفاء بالتزامات الصندوق لغايات دفع رواتب الاطباء المتقاعدين والتي لم تُصرف منذ سنة ونصف ودراسة خيار التوسيع في امكانية توسيع الصلاحيات والاستثناءات في الدفع والتي قد تصل الى ٥٠٪؜ من قيمة الرواتب للاطباء المتقاعدين، وذلك بتوفير مخصصات مالية في الصندوق يسمح بذلك.

كما ناقشة اللجنة امكانية خفض النفقات وترشيد الانفاق وسداد الاقساط المترتبة على البعض.

واكدت الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدكتورة ميسم عكروش ان تشكيل لجنة تسيير الاعمال جاءت بناء على تكليف من وزير الصحة من اجل ترتيب أوضاع النقابة وتحقيق مصالحها ومصالح اعضائها والدفاع عنها ولاتمام الملفات العالقة والتي تهم الجسم الطبي بكافة قطاعاته.

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