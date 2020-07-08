الرئيسية | محليات تعيين ديرانية وبسيسو عضوين في مجلس ادارة البنك المركزي

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رسلان ديرانية وهالة بسيسو لطوف عضوين في مجلس ادارة البنك المركزي.

ويشغل ديرانية منصب نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية في أورانج الأردن.

ويحمل ديرانية درجة البكالوريوس في المحاسبة والحاسوب بدرجة الشرف من جامعة اليرموك ودرجة الماجستير في المحاسبة من الجامعة الاردنية وشهادة اورنج في المالية والرقابة من جامعة ESCP.

وحاصل على درع التفوق العلمي من جامعة اليرموك ودرع التميز لخريجي الجامعة.

فيما شغلت هالة بسيسو عدة مناصب حكومية في الأردن، وهي عضو في عدد من المؤسسات، درست في الجامعة الأردنية وتحمل درجة البكالوريوس منها في الاقتصاد والإحصاء التطبيقي 1987 ثم درست ماجستير في المحاسبة والإدارة المالية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 1990.

وشغلت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في حكومة الدكتور عمر الرزاز.

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