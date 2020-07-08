الرئيسية | محليات الضمان تطلق خدمة جديدة لتقديم طلب راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر إلكترونياً

وطنا اليوم-عمان:أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي خدمة جديدة تسمح بتقديم طلب راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر إلكترونياً، ويأتي ذلك ضمن خطتها في تطوير وتحديث خدماتها الإلكترونية بشكل دوري والتسهيل وتوفير الوقت والكلف على متلقي الخدمة، مبينةً أن الخدمة الجديدة تسمح للمؤمن عليه التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر على مدار الساعة من داخل وخارج المملكة.

وبيّنت المؤسسة أنه يتعين على المؤمن عليه الذي استوفى شروط استحقاق الراتب التقاعدي (الشيخوخة أو المبكر) الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خدمات المتقاعدين اختيار خدمة (طلب راتب تقاعد الشيخوخة أو طلب راتب تقاعد مبكر) وتعبئة البيانات المطلوبة وارفاق الوثائق وارسال الطلب.

وأوضحت المؤسسة بأن التقدم لهاتين الخدمتين أصبح إلزامياً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية ويستثنى من ذلك المعاملات التي تتضمن طلب إعادة تعويض دفعة واحدة أو ضم فترات اشتراك لغايات استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة التي سيستمر استقبالها من خلال مركز اتصال خدمات الضمان على الرقم (117117).

وكشفت المؤسسة أنها خلال الأسابيع المقبلة سوف تطلق خدمة احتساب الراتب التقاعدي الافتراضي والتي تمكّن المؤمن عليهم الأفراد من احتساب قيمة رواتبهم التقاعدية الحالية والمستقبلية وقبل اللجوء إلى تقديم طلب تخصيص الراتب التقاعدي.

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