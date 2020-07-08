الرئيسية | محليات توقيف 146 حدثًا بينهم 10 إناث في شهر حزيران

وطنا اليوم-عمان:بلغ عدد الأحداث الموقوفين في مراكز توقيف الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في شهر حزيران الماضي 146 حدثًا، بينهم 10 إناث.

وقال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة محمود الهروط لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن عدد الأحداث الخارجين من مراكز توقيف الأحداث التابعة للوزارة في الشهر حزيران الماضي، بلغ 136 حدثًا، بينهم 6 إناث.

وبين الهروط ان تهم الأحداث متنوعة بين السرقة، والشروع بالقتل، واتلاف أموال الآخرين، والإيذاء البسيط والبليغ، والقضايا الجنسية، ومقاومة موظفين أو رجال أمن، وقضايا المخدرات.

واضاف ان الوزارة مهتمة بمراكز توقيف الأحداث، وتقدم للأحداث برامج تأهيلية متخصصة، ووفرت لهم خدمة التعليم عن بعد.

وأشار الى ان الوزارة وفرت البيئة الملائمة للأحداث المتقدمين لامتحان الثانوية العامة، اذ يبلغ عدد الأحداث الذين يتقدمون حاليا للامتحانات في الدورة الحالية 9 أحداث.

وأوضح ان البرامج التأهيلية التي يخضع لها الأحداث هدفها الحفاظ على مستقبلهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، كما تم تطبيق برنامج التدابير غير السالبة للحرية للأحداث، لضمان عدم تكرار ارتكابهم للجنح.

وترعى وزارة التنمية الاجتماعية الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون، وتؤهلهم نفسيًا واجتماعيًا خلال فترة اقامتهم في مراكز ودور تربية وتأهيل الأحداث.

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