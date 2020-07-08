الرئيسية | محليات عوامل ستحدد فرض الحظر الشامل في عيد الأضحى

وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي من المتوقع فيه ان تكون عطلة عيد الأضحى أوائل شهر آب القادم ، يترقب كثيرون ما ستتخذه الحكومة من قرارات حول طبيعة وشكل العطلة خلال العيد .

مصدر في لجنة الاوبئة اكد انه لا تغيير حتى الان على السيناريوهات التي اعلن عنها سابقاً حول عوامل فرض الحظر الشامل في عيد الأضحى .

وكانت لجنة الاوبئة وعلى لسان الناطق الرسمي لها الدكتور نذير عبيدات استبقت السيناريوهات المطروحة واعلنت ان عطلة عيد الاضحى مرهونة بالوضع الوبائي وما ستسير عليه الامور حتى العيد .

اما وزير الصحة الدكتور سعد جابر قال ان الوضع الوبائي في الأردن مستقر هذه الفترة ، وأن فرض الحظر الشامل خلال عطلة عيد الأضحى لم يتم طرحه للنقاش حتى الآن .

وأضاف ان فرض حظر التجول الشامل ستحدده عدة عوامل منها تغير الوضع الوبائي الحالي عما هو عليه وازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا خاصة المحلية منها .

وبين جابر ان استمرار السيطرة على عدد الإصابات واستقرار الوضع الوبائي سيكون من الأمور الهامة التي لن تجبر الحكومة على فرض حظر التجول خلال عطلة عيد الأضحى .

وكانت الحكومة قد اعلنت فرض حظر شامل خلال عطلة عيد الفطر السعيد تخوفا من انتشار فيروس كورونا .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر