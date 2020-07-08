عوامل ستحدد فرض الحظر الشامل في عيد الأضحى

وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي من المتوقع فيه ان تكون عطلة عيد الأضحى أوائل شهر آب القادم ، يترقب كثيرون ما ستتخذه الحكومة من قرارات حول طبيعة وشكل العطلة خلال العيد .
مصدر في لجنة الاوبئة اكد انه لا تغيير حتى الان على السيناريوهات التي اعلن عنها سابقاً حول عوامل فرض الحظر الشامل في عيد الأضحى .
وكانت لجنة الاوبئة وعلى لسان الناطق الرسمي لها الدكتور نذير عبيدات استبقت السيناريوهات المطروحة واعلنت ان عطلة عيد الاضحى مرهونة بالوضع الوبائي وما ستسير عليه الامور حتى العيد .
اما وزير الصحة الدكتور سعد جابر قال ان الوضع الوبائي في الأردن مستقر هذه الفترة ، وأن فرض الحظر الشامل خلال عطلة عيد الأضحى لم يتم طرحه للنقاش حتى الآن .
وأضاف ان فرض حظر التجول الشامل ستحدده عدة عوامل منها تغير الوضع الوبائي الحالي عما هو عليه وازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا خاصة المحلية منها .
وبين جابر ان استمرار السيطرة على عدد الإصابات واستقرار الوضع الوبائي سيكون من الأمور الهامة التي لن تجبر الحكومة على فرض حظر التجول خلال عطلة عيد الأضحى .
وكانت الحكومة قد اعلنت فرض حظر شامل خلال عطلة عيد الفطر السعيد تخوفا من انتشار فيروس كورونا .