الرئيسية | محليات تحديد موعد صرف دعم عمال المياومة والتكميلي والمعونات المتكررة

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحه، أن الصندوق أنهى الترتيبات اللازمة لصرف الدفعة الثالثة من الدعـم النقـدي لعُمّال المياومة.

وقال أن الدفعة الثالثة ستشمل (250) ألف أسرة بتكلفة تقدر ب (27) مليون دينار شهرياً لتلك الأسـر وسيتم صرفها الاحد القادم على ابعد تقدير .

وأوضح الصوالحة ان الصندوق يعمل الان على 3 برامج اولهما: العائلات التي تتقاضي معونات مالية متكررة بكلفة 9 مليون دينار شهريا وبرنامج دعم عمال المياومة بكلفة 27 مليون دينار والمحور الثالث الدعم التكميلي.

واشار الصوالحة ان برنامج المعونات المالية عدد الاسر 105 الألف أسرة يصرف لها 9 مليون دينار وبدء الصرف من بداية هذا الشهر.

اما عن برنامج الدعم التكميلي يستفيد منه 50 الف اسرة يصرف 14 مليون دينار وسيكون الصرف خلال الايام القادمة.

اما بخصوص برنامج دعم عمال المياومة يستفيد منه ربع مليون اسرة بمبلغ 27 مليون دينار وبدء الصرف الاحد القادم

وقال الصوالحة ان مجمل ما صرفة صندوق المعونة من بداية شهر تمور الحالي لغاية هذه اللحظة قرابة 50 مليون دينار .

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