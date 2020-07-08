هاشتاق وصلوا ميار للاردن يتصدر تويتر

وطنا اليوم-عمان:تصدر هاشتاق #وصلوا_ميار_للاردن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن، بعد عاصفة من التغريد عليه.

وقال المغردون على الهاشتاق إن قصة ميار هي طفلة أردنية عمرها 11 عاما وتتواجد حاليًا بدولة الامارات العربية المتحدة، تكمن بحاجتها لعملية زراعة نخاع عظم بشكل عاجل.

وأشار المغردون الى ان إجراء عملية زراعة النخاع لا تتم الا في مركز الحسين للسرطان.

وفور سماع نشطاء منصات التواصل بهذه القصة المحزنة والمؤسفة هب نشطاء التواصل لمساعدة ميار وأهلها لإيصال رسالتهم للمسؤولين.

ودشن نشطاء منصات التواصل هاشتاق اوصلوا ميار للاردن على منصة تويتر حيث أصبح الهاشتاق تريند على مستوى الخليج والأردن.

هل وصلت ميار إلى الأردن؟

وجاءت تعليقات النشطاء على النحو التالي:

اللهم اشفِ مرضى السرطان، يارب هوّن ألم الكيماوي عليهم، اللهم اجعله يسري بأوردتهم بارداً واجعل عاقبته العافية

يا ريت الكل يشارك عشان قوانين التويتر الجديدة ما بتسمح ننزل اكثر من خمس تويتات بالهاشتاج فصار الموضوع محتاج دعمكم اكثر

بينما نشر ناشط أخر هاشتاق لتذكير المسؤولين بالمآسي الكبيرة التي وقعت بسبب الاهمال في هذه المواضيع الانسانية المهمة حيث كتب:



تدكّروا بلقيس بني هاني الله يرحمها- تذكّروا المأساة اللي وصلتلها

تذكّروا انهم فكّروا يساعدوها بعد فوات الأوان لا توصلوا لهاي المرحلة مع ميار وانقذوها بأسرع وقت

الله يعطيها الصحة والعافية يارب.. خلينا نساعد ميار لحتى تقدر تفوت الأردن و تعمل عمليتها ب أسرع وقت

ميار طفلة عمرها 11سنة ومعها كانسر و هلأ هي بالإمارات و بحاجة لعملية زراعة نخاع العظم والعملية هاي بس مركز الحسين#وصلوا_ميار_للاردن

وكتب ناشط أخر بالقول:

شو المشكلة بانه يتم ارسال طائره وادخالها للمستشفى لإجراء العملية وخصوصا انه تقدم المرض بفرق مع الدقيقة مو الساعة.

وهي مش بحاجه لحجر لأنها مصابة سرطان وبتكون في اجواء معقمه

بعدين وزير خارجيتنا رايح جاي على العراق ما شفناه دخل حجر صحي ولا المسؤولين عنا غير شكل يقصد الاردن