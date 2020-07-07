الرئيسية | محليات استبدال سفينة الغاز بالعقبة ببناء محطة أرضية

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الحكومة قررت استبدال سفينة الغاز العائمة التي تكلف الأردن "مبلغا كبيرا" يقدر بنحو 50 مليون دينار سنويا، ببناء محطة أرضية تعمل عمل الباخرة، وتحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية وضخه في خط الغاز العربي.

وتوقعت زواتي في حديث لها عبر المملكة أن يكون الأردن قادر على استبدال السفينة خلال سنتين، وألا يدفع المبلغ الذي يدفعه حاليا.

وأكدت زواتي أنه "لا قرار لغاية الآن" برفع التعرفة الكهربائية على المستهلكين، مشيرة إلى أن استراتيجية الطاقة للعشر سنوات المقبلة تسعى إلى خفض كلف الطاقة.

وأوضحت: "أجرينا دراسة موسعة حول التعرفة الكهربائية، وهناك العديد من السيناريوهات التي خرجنا بها. هذه السيناريوهات ما زلنا نقيم بها، وذلك من أجل الخروج بأفضل خيار لكي يكون مقبولا للجميع. لا يوجد أي قرار لغاية الآن برفع التعرفة وخلال الـ 10 سنوات المقبلة، كما قلنا في استراتيجينتا، نسعى إلى خفض الكلف ليكون هناك انعكاس على المواطن والمستهلك بشكل عام".

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