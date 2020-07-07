انحصار بيع مطاعم الأردن على الشاورما والبرغر

وطنا اليوم-عمان:كشف نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، الثلاثاء، عن اشتياق الأردنيين، للوجبات السريعة، خلال فترة الحظر، وظهور ذلك بعد فك الحظر التدريجي، وعودة المطاعم للعمل خلال أزمة جائحة كورونا.

وقال العواد، إن الأردنيين أقبلوا بشكل كبير، عقب إعادة فتح المطاعم، على الوجبات السريعة، وخاصة "البيتزا، والبرغر، والشاورما".

وأضاف أن المطاعم شهدت حركة نشطة، خلال أول أسبوعين من إعادة فتحها، فيما عادت الحركة للركود عقب ذلك.

وأوضح العواد، أن عمل المطاعم ينحصر حاليا، على التي تقدم الوجبات السريعة، مستدركا أن الطلب يتركز على فئة الشباب، والشبان يتجهون إلى الوجبات السريعة.

ويشهد قطاع المطاعم ومحال الحلويات، ركودا غير مسبوق، بسبب تبعات أزمة الجائحة، فيما تقدر خسائره في الأردن، بعشرات ملايين الدنانير، وفقا للعواد.

ويقول العواد، إن النقابة تطالب الحكومة، بتمديد بيع المطاعم ومحال الحلويات للزبائن، حتى الساعة الواحدة من منتصف الليل.

ومن شأن تمديد البيع حتى الواحدة، أن يرفع نسبة العمل من 20% في الوقت الحالي، إلى 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب نقيب أصحاب المطاعم.

كما تطالب النقابة، الضمان الاجتماعي، بتسيير أمور أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، والسماح بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم، وتجديد التصاريح، إضافة إلى رفع "البلوكات" عن بعض المنشآت، لعودة دوران عجلة الاقتصاد.

وقدّر العواد، نسبة عمل المطاعم ومحال الحلويات، خلال العام الحالي، بنحو 20%، مقارنة مع الفترة ذاته من عام 2019، بسبب تبعات أزمة كورونا.

وأشار العواد، إلى أن النقابة ما زالت تحصي أعداد المطاعم ومحال الحلويات، التي أغلقت جراء الأزمة المالية التي عصفت بها خلال الجائحة، متوقعا أن تنتهي من الإحصاء في غضون شهر إلى شهرين.