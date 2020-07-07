الرئيسية | محليات تصريح صادر عن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد

وطنا اليوم-عمان:صرح مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انه وعلى ضوء تداول كتاب رسمي صادر عنه والمتعلق برفع اشارة الحجز التحفظي عن الاموال النقدية لشركتين وملاكهما واللتين تعملان في قطاع الانشاءات فقد جاء قرار رفع اشارة الحجز التحفظي عن هذه الاموال النقدية العائدة لهاتين الشركتين لتمكينهما من الايفاء بالتزاماتهما التعاقدية والوفاء بحقوق العاملين فيهما مع الحفاظ على حقوق الخزينة بحال ثبوتها.

وقال المصدر إن الشركتين تقدمتا بضمانات عقارية تفي بحقوق الخزينة العامة المدعى بها بموجب القضية التحقيقية التي لازالت منظورة لديه بعد ان تم التأكد بأن هذه الضمانات العقارية كافية للمبالغ المدعى بها في القضية التحقيقية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر