الرئيسية | محليات الملك: الأردن سيخرج من أزمة كورونا بشكل أقوى مما دخلها

وطنا اليوم-عمان:أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالإجراءات التي اتّخذها البنك المركزي الأردني للتخفيف من تبعات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

واعتبر جلالته، خلال زيارته إلى البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات المتخذة كان لها دور كبير في دعم قدرة القطاع الخاص على الصمود ومواجهة التحديات الناجمة عن آثار الجائحة، بخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب جلالة الملك، خلال الزيارة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عن ارتياحه لدور البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي في المملكة، ونجاحه في تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني.

وأكد جلالته أهمية تطوير الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، لافتا إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات.

وشدد جلالة الملك على ضرورة استمرار البنك المركزي في برامجه، لمواجهة المتغيرات المستقبلية.

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