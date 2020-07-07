زواتي: الاستراتيجية الجديدة ستخفض كلفة الطاقة على المستهلك

وطنا اليوم-عمان:أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء استراتيجية الطاقة لعام 2020 .

و قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن أهم هدف تقوم عليه استراتيجية الطاقة هو أمن التزوِّد بالطاقة، مشيرا إلى أن ستراتيجية الطاقة تعكس جميع المستجدات التي طرأت خلال الفترة الماضية.

وأضافت زواتي خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، للحديث عن تفاصيل استراتيجية الأردن في قطاع الطاقة للمرحلة المقبلة، أن الاستراتيجية مرتبطة بخطة تنفيذية تتضمن برامج ومشاريع عديدة تجسّد مبدأ الاعتماد على الذات.

وتاليا أبرز ما جاء في حديثها:

زواتي: الاستراتيجية الجديدة امتداد للسابقة مشمولة بالمتغيرات والأوضاع الراهنة

زواتي: الاستراتيجية الجديدة مبنية على حسابات رياضية للمرة الأولى وفق نهج تشاركي

زواتي: ممثلون عن القطاع الخاص شاركوا الحكومة في رسم استراتيجية الطاقة الجديدة

زواتي: استراتيجية الطاقة تضمنت خطة تنفيذية والسيناريو الرئيسي فيها هو الاعتماد على الذات

زواتي: أمن الطاقة يزداد كلما كان اعتمادنا على الذات أكثر وهذا ما عانينا منه في السابق

زواتي: لم نرى أي انقطاع لمصادر الطاقة منذ بدء أزمة كورونا بسبب تنوع المصادر

زواتي: محاور الاستراتيجية أساسها أمن التزود بالطاقة وتوافرية وجودها في السوق المحلي

زواتي: لا نعمل بمعزل عن باقي القطاعات ولسنا بعيدين عن الأهداف الوطنية ذات العلاقة

زواتي: تنويع المصادر من أهم الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة

زواتي: لدينا 4 مصادر للتزود بالغاز وليس لدينا مصدر واحد معتمد حتى لا يحصل أي انقطاع

زواتي: تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لنكون مركزا إقليميا لتبادل الطاقة

زواتي: زيادة مساهمة الطاقة المحلية المستخدمة في الأردن.

زواتي: لم نعد نعتمد على نوع واحد من الطاقة

زواتي: : لأول مرة سيتم تطوير منظومة قطاع الطاقة لنكون مصدرا اقليميا للطاقة.

زواتي: حققنا قفزة هائلة في الاعتماد على الذات وفي 2030 نتوقع أن يكون لدينا 3200 ميغا من الطاقة المتجددة