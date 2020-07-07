الرئيسية | محليات العضايلة: 411 طلباً من الخارج حتى الآن لزيارة الأردن

وطنا اليوم-عمان:عقد وزراء الطاقة والثروة المعدنية والصحة والدولة لشؤون الإعلام مؤتمرا صحفيا، مساء الثلاثاء في رئاسة الوزراء، للحديث عن الحالة الوبائية وإطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن.

وقال العضايلة في بداية المؤتمر الصحفي، انه "من المؤكّد أنّ هذه الجائحة لن تثنينا عن التخطيط من أجل المستقبل، وحاجتنا اليوم لوجود استراتيجيّة لقطاع الطاقة تتعاظم، لما لهذا القطاع من أهميّة وتأثير كبير في الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ضوء سعينا للتعافي من آثار جائحة كورونا".

وقال العضايلة، إن مجلس الوزراء وافق على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ228 شركة ومكلفا بناء على طلبات تقدموا بها للجنة.

وأضاف العضايلة، "أوّد الإشارة إلى أنّ إعلان الاستراتيجيّة الشاملة لقطاع الطاقة، تأخّر بسبب الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة كورونا على المملكة، شأنها شأن جميع دول العالم التي تعطّلت فيها أعمال وقطاعات مهمّة".

وأشار الى أن 411 طلباً من الخارج حتى الآن لزيارة الأردن من أجل السياحة العلاجية، مضيفاً أن معظمهم هذه الطلبات من فلسطين والسعودية والعراق.

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