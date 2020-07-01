الرئيسية | محليات العقبة تستقبل باخرة برازيلية عملاقة

وطنا اليوم-عمان:استقبلت شركة ميناء حاويات العقبة، الثلاثاء، باخرة برازيلية بطاقة استيعابية تبلغ 15072 وحدة مكافئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن يوجالنجام: إن الاستثمارات المستدامة والكبيرة التي ضختها شركة ميناء حاويات العقبة على مدى سنين أثمرت عن تعزيز قدرة ميناء الحاويات على استقبال البواخر العملاقة من حول العالم. ويعتبر وصول ورسو الباخرة البرازيلية (CMA CGM BRAZIL) إلى الميناء حدثاً مهماً ليس فقط بالنسبة للشركة، بل لمدينة العقبة، مبرهنة بذلك على مكانة الشركة والمدينة باعتبارهما بوابة مفضلة لمنطقة المشرق العربي كاملة.

وفي السياق، شهدت شركة ميناء حاويات العقبة نمواً في حجم المناولة وبضائع الترانزيت الواردة للعراق عبر ميناء الحاويات العام الحالي بنسبة تزيد على 380 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المدير العام في شركة الأرز للوكالات البحرية، حلا عرموش، إن ميناء حاويات العقبة يتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة المشرق العربي، ما يجعله على قدر من الأهمية بالنسبة للتجارة في المنطقة.

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