الرئيسية | محليات مكافحة الفساد ترفع الحجز التحفظي عن شركات الطراونة

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد رفع إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة عن شركة أحمد يوسف الطراونة وشريكه وشركة العون للمقاولات وذلك من نقد أو اسهم أو سندات أو حسابات شخصية أو مشتركة أو حساباتهم في اي إئتلاف والصناديق الحديدية و الشركات التابعة والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.













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