السياحة حول تأجير المزارع الخاصة : خرق لقانون الدفاع

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة السياحة والآثار ان تأجير المزارع لإقامة الحفلات او الرحلات السياحية او التجمعات هو مخالف للقانون ويستوجب توجيه مخالفة لصاحب المزرعة في حال تم ضبطه.

وقال أمين عام وزارة الزراعة الدكتور عماد حجازين ان مسألة تأجير المزارع هي مخالفة للقانون من جانبين، الاول ان تأجير المزارع قد تم تصنيفها ضمن بيوت الضيافة التي تعمل تحت مظلة وزارة السياحة، ولم تقم وزارة السياحة بعد بمنح اي ترخيص لأي مزرعة لغايات الايجار، لذا فإنه يعتبر تأجير المزرعة مخالف للقانون لعدم الحصول على ترخيص.

و اضاف ان الامر الآخر في مخالفة القانون يتمثل بمخالفة أمر الدفاع المتعلق بمنع التجمعات التي تزيد عن 20 شخصاً اذا تواجدوا داخل المزرعة، مشيراً ان المزارع في الغالب يتم تأجيرها لإقامة حفلا او اجتماعات او رحلات سياحية وبالغالب يزيد المتواجدين فيها عن 20 شخصاً.

و اوضح حجازين ان التعليمات الجديدة التي منحت وزارة السياحة منح تراخيص تأجير المزارع قد وضعت سابقاً ودخلت حير التنفيذ في منتصف شهر نيسان الفائت، وهو الأمر الذي صادف الحظر الصحي الذي فرضته الحكومة بسبب جائحة كورونا.

وتالياً نص البيان الذي صدر عن وزارة السياحة سابقاً:

بيان بخصوص ما يسمى ب"المزارع السياحية"

اشارة لما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بخصوص تأجير ما يسمى ب " المزارع السياحية" في منطقة البحر الميت وغيرها ، والملاحظات التي وردت لوزارة السياحة والاثار بهذا الشان، تود الوزارة توضيح ما يلي :

تعتبر المزارع التي تقدم خدمة الايواء الفندقي من فئات بيوت الضيافة التي تعد من المنشأت الفندقية والسياحية التى جرى تنظيمها مؤخرا بموجب التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 والتي بدأت بالنفاذ بتاريخ 16 نيسان 2020 ، وحيث انه قد تزامن نفاذ احكام التعليمات مع اعلان العمل باحكام قانون الدفاع ، فانه ولغاية تاريخه لم يتم ترخيص اي مزرعة.

وتشير وزارة السياحة والاثار الى ان قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته تحظر ممارسة اي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة ، بالاضافة الى ان الاوامر الصادرة بمقتضى احكام قانون الدفاع تحظر التجمعات، وعليه فان ذلك يعد مخالفة للتشريعات النافذة .