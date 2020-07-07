الرئيسية | محليات أمن الدولة تؤجل النظر بقضية مصنع المخدرات

وطنا اليوم-عمان: استأنفت محكمة أمن الدولة النظر بقضية مصنع المخدرات حيث عقدت ، الثلاثاء، جلسة برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات والرائد العسكري القاضي صفوان الزعبي في القضية المشار إليها وتم تأجيل النظر بالقضية حتى يوم الثلاثاء القادم بطلب من وكلاء الدفاع المتهمين في القضية لغايات الشروع بتقديم بينات موكليهم الدفاعية

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