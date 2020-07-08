 وطنا نيوز -توقيف مهندس في الاشغال ارتشى 5 آلاف دينار
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توقيف مهندس في الاشغال ارتشى 5 آلاف دينار
التاريخ : 07-07-2020 02:36:35 المشاهدات: 1179

وطنا اليوم - أحبطت وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمس الاثنين عملية رشوة قيمتها خمسة آلاف دينار بعد أن تسلمها أحد كبار موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان .

مصدر مسؤول في الهيئة أوضح أن هذا الموظف طلب من أحد المقاولين هذا المبلغ مقابل إيقاف جميع الشكاوى المقدمة عليه لدى مجلس البناء الوطني .

   وأضاف المصدر أن الموظف اعترف أثناء التحقيق باستلامه المبلغ حيث تمّ إحالته إلى النيابة العامة في الهيئة ، التي قررت توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية قبول الرشوة .


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