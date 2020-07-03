عقد قران الأميرة راية بنت الحسين

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وطنا اليوم-عمان:بمباركة جلالة الملك عبدالله الثاني، تم في المملكة المتحدة عقد قران سمو الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس نيد دونوفان.

وحضر عقد القران، جلالة الملكة نور الحسين، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن عمر النهار وعائلة السيد دونوفان، وسط مراسم احتفال مختصرة، وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا. وكانت قد تمت خطوبة سمو الأميرة راية على السيد دونوفان في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2019. يشار إلى أن سمو الأميرة راية، المولودة لجلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجلالة الملكة نور الحسين في التاسع من شهر شباط عام 1986 حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.

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